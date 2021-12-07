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Общество7 декабря 2021 6:09

В Саратове без воды остались микрорайон и три больших многоэтажки

Наталия Калинина
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Сегодня, 7 декабря, в Саратове без воды остались микрорайон и три больших многоэтажки. Об этом сообщает ООО «КВС».

На водопроводной насосной идет ремонт, на время которого прекращена подача холодной воды для абонентов Микрорайона 1а, ЖК "Ласточкино", ЖК "Олимп", ЖК "Южный склон".

Восстановить подачу воды коммунальщики обещают к 15:00.

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