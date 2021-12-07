В Саратовской области еще 511 человек заразились коронавирусом

Сегодня, 7 декабря, в Саратовской области зарегистрировано 511 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 заразились 124 107 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 107 323 человека, за сутки — 598.

На Саратов приходятся 230 случаев, в Энгельсском районе их 50, в Балаковском — 37, в Балашовском прибавилось 28 пациентов, в Пугачевском и Вольском по 15, в Марксовском заразились еще 13 человек, в Петровском — 12, в Ершовском свой диагноз узнали еще 10 зараженных.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 9;

- 7-14 лет – 23;

- 15-19 лет – 16;

- 20-29 лет – 52;

- 30-39 лет – 94;

- 40-49 лет – 67;

- 50-59 лет – 85;

- старше 60 – 165.

С пневмонией поступили 80 человек, с признаками ОРВИ – 419, а 12 переносят болезнь без симптомов.

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