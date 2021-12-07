Валерий Радаев попал в топ-10 активных в Instagram губернаторов

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Валерий Радаев попал в его первую десятку самых активных в Instagram глав регионов. Вчера, 6 декабря, был опубликован «Рейтинг активности глав субъектов РФ в Instagram» за 29 ноября – 5 декабря 2021 года.

Глава Саратовской области разделили десятую строчку рейтинга с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Валерий Радаев за неделю разместил 22 поста, провел два прямых эфира, а также выложил 12 сторис. Общий индекс активности у него составил 32. Для сравнения, у возглавившего рейтинг Губернатора Орловской области Андрея Клычкова – 67.

Посты Радаевы были посвящены его рабочим поездкам, спортивным достижениям региона, а также 85-летнему юбилею Саратовской области.

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