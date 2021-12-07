В Саратове пенсионера сбили возле памятника Ленину

Фото: ГУ ГИБДД Саратовской области

Вчера, 6 декабря, возле памятника Ленину в Кировском районе Саратова утром был сбит пенсионер.

Авария произошла в 9:10 напротив дома № 1 по улице Осипова, где находится ПО «Корпус», перед которым стоит монумент. 38-летний мужчина на «Ладе Калина» сбил 67-летнего пешехода.

В результате ДТП пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение, о чем сообщает Госавтоинспекция региона.

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