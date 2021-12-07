В Саратове при разминировании здания погибла служебная собака. Сегодня, 7 декабря, в ГУ МВД по Саратовской области рассказали об инциденте.

Правоохранителям поступил очередной звонок с сообщением о заложенной бомбе. На этот раз телефонные террористы сообщили о минировании Кировского районного суда по адресу Железнодорожная, 62/66.

На место происшествия выехали соответствующие службы, в том числе и кинолог со служебной собакой. В ходе осмотра крыши трехэтажного здания овчарка по кличке Джек сорвалась и погибла. Никакой бомбы в здании не было.

По факту гибели служебной собаки назначена служебная проверка.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.