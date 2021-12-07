В Саратове утром иномарка сбила пенсионера

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 6 декабря, в Волжском районе Саратова произошло ДТП, в котором пострадал пенсионер. Об этом сообщает ГУ ГИБДД региона.

Авария случилась в 7:30 напротив дома № 92 по улице Большая Сеченская. 31-летний мужчина на автомобиле Оpel Аstra сбил 69-летнего пенсионера.

В результате ДТП пострадавший попал в больницу.

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