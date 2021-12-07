На пожаре в Ртищевском районе погиб отец, сына не могут найти

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Минувшей ночью на пожаре в Ртищевском районе погиб 61-летний хозяин частного дома. Его 34-летнего сына сейчас ищут.

Пожар случился в селе Отрадино Ртищевского района. Загорелся дом, в котором проживал 61-летний мужчина с 34-летним сыном. Пожарных вызвали соседи. Как рассказали в региональном СУ СКР, после тушения огня и в ходе разбора конструкций сгоревшего дома, в коридоре неподалеку от входной двери обнаружены останки тела, предположительно, 61-летнего хозяина домовладения.

Где сейчас 34-летний сын - неизвестно.

Следователем СК установлено, что дом был электрифицирован и отапливался дровяной печью.

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