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Происшествия7 декабря 2021 4:45

Неадекватный пьяница бил машины на вокзале в Балакове и отпущен под обещание хорошего поведения

На мужчину возбуждены сразу три уголовных дела
Источник:kp.ru
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Неадекватный мужчина бегал за детьми на привокзальной площади в Балаково и бил камнем припаркованные машины. Сотрудники транспортной полиции позднее установили, что дебошир разбил две машины. ущерб оценили в 100 тысяч рублей.

События имели место еще в конце октября. Пьяный 23-летний местный житель матерился «в адрес работников железнодорожного вокзала и трех несовершеннолетних, высказывая угрозу применения в отношении последних, преследовал их и пугал, на замечания сотрудников транспортной организации не реагировал». Перовначально полицейские составили протокол об административном нарушении, а затем следственным управлением Приволжского ЛУ МВД России на транспорте в ноябре заведены два уголовных дела об умышленной порче машин, а в декабре добавилось дело о хулиганстве.

Максимальное наказание, грозящее дебоширу – пять лет лишения свободы. Сейчас обвиняемый отпущен домой под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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