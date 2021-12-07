Саратов накроет снег с дождем и туман

Сегодня, 7 декабря, в Саратове будет густой туман и снег с дождем, об этом сообщает Приволжский УГМС.

В Саратове температура колеблется от -6 с утра до -3 градусов в разгар дня. По ощущениям на пару градусов холоднее. Небо затянуто плотными облаками. Во второй половине дня на город опустится туман, пойдет снег с дождем.

В Саратовской области облачно с прояснениями. Местами будет мокрый снег. Ветер дует юго-восточный 6-11 м/с, отдельные порывы достигают 14 м/с. Температура колеблется от 0 до -5 градусов. На отдельных участках дорог гололедица.

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