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Общество6 декабря 2021 21:48

Саратов накроет снег с дождем и туман

Погода в регионе пасмурная
Наталия Калинина
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Сегодня, 7 декабря, в Саратове будет густой туман и снег с дождем, об этом сообщает Приволжский УГМС.

В Саратове температура колеблется от -6 с утра до -3 градусов в разгар дня. По ощущениям на пару градусов холоднее. Небо затянуто плотными облаками. Во второй половине дня на город опустится туман, пойдет снег с дождем.

В Саратовской области облачно с прояснениями. Местами будет мокрый снег. Ветер дует юго-восточный 6-11 м/с, отдельные порывы достигают 14 м/с. Температура колеблется от 0 до -5 градусов. На отдельных участках дорог гололедица.

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