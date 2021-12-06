Здание в центре Энгельса признано культурным наследием

Сегодня, 6 декабря, ещё один дом в Саратовской области признали объектом культурного наследия. Опубликован соответствующий приказ за подписью главы профильного управления Владимира Мухина.
Речь идет о здании, расположенном в центре Энгельса, на Коммунистической, 34.
Напомним, сегодня управление по охране объектов культурного наследия Саратовской области стало комитетом культурного наследия.
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