Здание в центре Энгельса признано культурным наследием

Сегодня, 6 декабря, ещё один дом в Саратовской области признали объектом культурного наследия. Опубликован соответствующий приказ за подписью главы профильного управления Владимира Мухина.

Речь идет о здании, расположенном в центре Энгельса, на Коммунистической, 34.

Напомним, сегодня управление по охране объектов культурного наследия Саратовской области стало комитетом культурного наследия.

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