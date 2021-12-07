Житель Балаково избил жену до смерти в такси

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Взят под стражу 33-летний житель города Балакова, который так сильно избил жену в ожидании такси и в самой машине, что она скончалась вскоре после поездки.

Как установили следователи следственного отдела по Балаково СУ СКР, 27 ноября местный житель после посиделок в баре с приятелем не мог никак дозвониться до 32-летней жены, которая по работе уехала в одно из соседних сел.

- Разозлившись на жену, мужчина вместе с приятелем на такси приехал в село, где разыскал супругу и обрушил на нее все накопившееся негодование, а также нанес ей несколько ударов рукой в голову, после чего потребовал, чтобы она направилась с ним домой. По пути, находясь в салоне автомобиля такси, супруг нанес жене множественные удары рукой в область лица, - следователи СК провели проверку показаний на месте.

Уже доехав в Балаково женщина сообщила, что чувствует себя плохо. Скорая помощь госпитализировала ее в реанимацию, и медики два дня боролись за ее жизнь. Однако, 29 ноября на скончалась.

Эксперты установили, что причиной смерти 32-летней женщины стала тупая травма головы с кровоизлиянием и отеком головного мозга.

Мужа обвинили в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека, он признал вину и раскаялся.

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