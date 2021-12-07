В Балаково на берегу Волги нашли череп в полиэтиленовом пакете

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Днем 6 декабря житель Балаково гулявший по берегу Волги у дома № 2 по улице Береговая СНТ «Ветерок» города Балаково заметил полиэтиленовый пакет, в котором находились фрагменты человеческого скелета. О страшной находке мужчина сообщил в полицию.

Как сообщили в региональном СУ СКР, следователем вместе с судебно-медицинским экспертом в ходе осмотра из полиэтиленового пакета извлекли человеческий череп. Кроме того, неподалеку обнаружена мужская куртка.

Сейчас назначено судебно-медицинское исследование, данные будут проверены по базе без вести пропавших.

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