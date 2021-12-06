Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия6 декабря 2021 17:39

Обыски в мэрии Саратова связаны с выделением земельных участков

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
В мэрии Саратова следователи полюбопытствовали некоторыми документами в рамках уголовного дела о земельных махинациях

В мэрии Саратова следователи полюбопытствовали некоторыми документами в рамках уголовного дела о земельных махинациях

В администрации Саратова днем 6 декабря прошли следственные действия, т.е. изъятие документов в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий при распоряжении земельными участками.

- Следственные мероприятия проводились, все необходимое содействие оказано, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Уголовное дело, в рамках которого проводились обыски в мэрии, было возбуждено в октябре 2021 года по событиям, которые произошли в 2020 году. Суть его в расследовании незаконной передачи земельных участков бизнесмену, который ранее скупил истекшие права аренды под ларьками в Мирном переулке. Взамен ему предоставили компенсационные участки значительно большей площади и стоимости, хотя чиновники знали, что не имели права этого делать.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.