Обыски в мэрии Саратова связаны с выделением земельных участков

В мэрии Саратова следователи полюбопытствовали некоторыми документами в рамках уголовного дела о земельных махинациях

В администрации Саратова днем 6 декабря прошли следственные действия, т.е. изъятие документов в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий при распоряжении земельными участками.

- Следственные мероприятия проводились, все необходимое содействие оказано, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Уголовное дело, в рамках которого проводились обыски в мэрии, было возбуждено в октябре 2021 года по событиям, которые произошли в 2020 году. Суть его в расследовании незаконной передачи земельных участков бизнесмену, который ранее скупил истекшие права аренды под ларьками в Мирном переулке. Взамен ему предоставили компенсационные участки значительно большей площади и стоимости, хотя чиновники знали, что не имели права этого делать.

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