Радаев раскритиковал ремонт дороги на окраине Саратовской области

Валерий Радаев потребовал переделать ремонт рна трассе в Дергачевском районе

Губернатор Валерий Радаев жестко отчитал подчиненных чиновников за качество ремонта трассы «Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан». Сделал он это, как сообщает пресс-служба главы региона, на совещании 6 декабря с зампредами и министрами.

На трассе по территории Дергачевского района капитально отремонтировали 102 км. При этом на участке в 15 км между селами Новоросляевка и Демьяс сделали только ямочный ямочный ремонт на протяжении 6 км. После прошедших дождей и снегопада «состояние проезжей части резко ухудшилось». Зампред Александр Соловьев признал неудовлетворительное положение дел на участке дороги.

Губернатор поручил ему, а также министру транспорта и дорожного строительства Петаеву «немедленно исправить ситуацию и обеспечить проезд по дороге».

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