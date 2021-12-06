Фото выложили в сеть

Сегодня, 6 декабря, в Саратове в очередной раз эвакуировали торговые центры. Это происходит уже в третий раз за неделю. Аналогичная участь коснулась и энгельсских ТЦ.

Очевидцы сообщают об эвакуации в «Окее» на Вольском тракте.

Фото выложили в сеть

Также горожане выкладывают в соцсети фото, на которых запечатлено, как из «Сити Молла» и «Оранжевого» выводят людей.

Фото выложили в сеть

Напомним, посетителей эвакуируют из саратовских ТЦ уже на протяжении месяца. Намедни к моллам присоединился аэропорт «Гагарин».

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