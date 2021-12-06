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Здоровье6 декабря 2021 14:03

В трех районах Саратовской области коронавирусом заразились менее 10 человек

Названы самые безопасные по коронавирусу районы Саратовской области
Наталия Калинина
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Коронавирусная карта Саратовской области

Коронавирусная карта Саратовской области

В трех районах Саратовской области коронавирусом заразились менее 10 человек за неделю. Такие данные сегодня, 6 декабря, оперштаб опубликовал последние данные.

С 29 ноября по 6 декабря в Ровенском, Ивантеевском и Новобурасском районах коронавирусом заразились менее 10 человек. В Саратове и Энгельсе за аналогичный период заразились 2028 и 414 человек соответственно.

В Балаковском и Балашовском районах оказались 253 и 175 инфицированных соответственно.

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