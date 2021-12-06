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Спорт6 декабря 2021 13:48

Саратовчанка выиграла Кубок России по шахматам среди женщин

Гроссмейстер Баира Кованова стала чемпионом
Наталия Калинина
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Саратовский Гроссмейстер Баира Кованова выиграла Кубок России по шахматам среди женщин, об этом сообщает Министерство молодежной политики и спорта области.

Финал Кубка России проводится в Ханты-Мансийске с 28 ноября по 8 декабря. Саратовский гроссмейстер Баира Кованова обыграла гроссмейстеров Дарью Чарочкину и Ольгу Гирю из Москвы, Екатерину Гольцеву из Нижнего Новгорода. Так она завоевала Кубок России.

Тренирует спортсменку из областной спортивной школы Заслуженный тренер России Павел Лобач.

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