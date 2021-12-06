Выездное заседание межведомственной комиссии региона по мобилизации доходов

Средняя зарплата в Саратове достигла 45 058 рублей, сообщил Роман Бусаргин. Субъекты малого бизнеса в статистику не входят.

Глава регионального правительства сообщил, что по темпам роста налоговых и неналоговых доходов Саратов оказался на 37 месте из 38 районов и четырех городских округов. При этом Роман Бусаргин отметил, что чиновники региона «стараются».

По уровню исполнения бюджетных назначений Саратов занимает 22 место. Глава города Михаил Исаев отметил, что администрация сделает все, чтобы Саратов поднялся по всем показателям как минимум до областных значений.

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