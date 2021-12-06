Володин предложил региональным чиновникам помогать частным приютам для собак

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На парламентских слушаниях на тему поддержки и развития волонтерского движения в России председатель ГД Вячеслав Володин высказался в поддержку частных приютов для безнадзорных животных.

Он заявил, что регионам необходимо поддерживать гражданские инициативы: например, оказывать помощь частным приютам для животных, а не только строить муниципальные.

- Есть огромное количество частных приютов, где люди, исходя из гражданской ответственности в первую очередь и сострадания к братьям нашим меньшим, оказывают им помощь. Им надо создать условия, помочь, для того чтобы закупить корм и воду», — отметил Володин.

Напомним, в одну из своих рабочих поездок Володин призвал региональные и местные власти решать проблему с бездомными собаками цивилизованно и рассматривать вариант выделения частным приютам грантов.

Сам Володин инициировал и поддержал строительство нового приюта в Саратове, который начал свою работу осенью 2021 года.

Также, сегодня, 6 декабря, в Саратове местным чиновникам выдала несколько советов по отлову собак зоозащитница, советник губернатора Московской области Илона Броневицкая.

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