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Общество6 декабря 2021 13:02

В Саратове начали ставить главную новогоднюю елку

Впервые на площади вместо живой ели будет светодинамическая искусственная конструкция
Источник:kp.ru
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В Саратове 6 декабря на Театральной площади начали устройство новогодней ели. Впервые это будет не сварной каркас с живыми соснами, а полностью искусственная светодинамическая конструкция.

Рабочие начали сбор каркаса главной елки Саратова.

- Она будет выше предыдущей – высота достигнет 23 метров. В качестве украшения на ней развесят 167 метров бус с подсветкой, 650 шаров разных диаметров и 56 кристаллов. Кроме того, ель будет стоять на световом подиуме, - сообщили в мэрии города.

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