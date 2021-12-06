Две трети опрошенных мэрией хотят переименовать Саратовский район в Гагаринский

Городская дума Саратова

Две трети населения Саратовской области хотят переименовать Саратовский район в Гагаринский. Жители региона сделали свой выбор в рамках голосования в Телеграм-канале саратовской мэрии.

В пятницу городские власти попросили подписчиков проголосовать за название, которое следовало бы использовать для нового района Саратова. 69 процентов опрошенных предпочли вариант «Гагаринский», а 31 процент - «Саратовский». Всего в голосовании приняли участие 1140 человек.

Напомним, ранее стало известно, что Саратовский район переименуют в Саратовский административный район.

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