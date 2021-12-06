В правительстве Саратовской области появится комитет культурного наследия

Владимир Мухин продолжит возглавлять новую структуру в правительстве Фото: Екатерина Семенова

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин подписал 6 декабря постановление о реорганизации регионального управления по охране объектов культурного наследия в комитет культурного наследия Саратовской области.

- В связи с этим упраздняется должность начальника управления и учреждается должность министра – председателя комитета культурного наследия Саратовской области, сообщил Бусаргин в своем инстаграм.

Как стало известно "КП-Саратов", начальник управления Владимир Мухин сохранит свою руководящую должность. Главная цель реорганизации - добавить несколько (до четырех) штатных единиц в новую структуру.

Напомним, к более внимательной работе по сохранению объектов культурного наследия призывал ранее председатель ГД Вячеслав Володин, а Николай Панков с коллегами написал по этому поводу обращение к губернатору и прокурору.

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