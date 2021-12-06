Автомобиль автошколы попал в ДТП в Заводском районе Саратова. Сегодня, 6 декабря, саратовцы сообщили об аварии в социальной сети.

Как пишет Андрей Рублёв в группе «Заводской Online Саратов» ВКонтакте, авария произошла в районе пересечения проспекта Энтузиастов и Пензенской. Темная «семерка» не соблюдала дистанцию и догнала белую «Ладу» автошколы на повороте.

Кто виноват в аварии точно не известно, о пострадавших не сообщается.

Ранее в аварию попадал автомобиль автошколы на Кавказском проезде.

Авария в Заводском

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