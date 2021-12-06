Покупатели с фальшивыми деньгами приехали в Саратов из Челябинской области

Эти фальшивками они расплатились в Саратове за дорогой смартфон

Двух жителей Челябинской области задержали саратовские полицейские за то, что они расплачивались за покупки в Саратове фальшивыми деньгами

25 и 26 летние молодые люди были задержаны в своем регионе – полиция Саратова выехала за ними в служебную командировку. Задержали их сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Саратовской области при поддержки бойцов Росгвардии.

На допросе они признались, что фальшивки в виде пятитысячных купюр купили осознанно на одном из нелегальных сайтов в интернете. А ими расплатились в Саратове при покупке в Саратове с рук дорогого смартфона. Для того, чтобы провернуть всю операцию, они специально приехали из Челябинска в Саратов. Эти ухищрения им не помогли, их нашли, задержали и возбудили уголовное дело о распространении фальшивок.

У следователей полиции есть веские основания считать, что от действий этой парочки могли пострадать и другие жители Саратовской области и других регионов.

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