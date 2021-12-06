Валерий Рашкин прибыл на допрос в СК по делу об убийстве лося

Валерий Рашкин при задержании

Сегодня, 6 декабря, Валерий Рашкин прибыл на допрос в СК по делу о незаконной охоте на лося. Об этом сообщает ТАСС.

Валерий Рашкин зашел в здание следственного комитета в Техническом переулке, комментарии для СМИ он давать отказался. Сейчас парламентария допрашивают.

Напомним, 25 ноября Госдума лишила Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности из-за уголовного дела об убийстве лося. Напомним, скандал разгорелся в конце октября: парламентарий попался ночью в лесу в Лысогорском районе: в машине у него была разделанная туша лося, разрешения на убийство которого у него не было. Парламентарию грозит до пяти лет лишения свободы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.