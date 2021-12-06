В Саратове и Энгельсе назначены двое новых судей. Сегодня, 6 декабря, состоялось торжественное принесение присяги в Саратовском областном суде.
Юлия Склёмина стала мировой судьей судебного участка № 1 в Энгельсе. Вадим Крикунов стал мировым судьей судебного участка № 4 Октябрьского района в Саратове.
Коллектив Саратовского областного суда поздравил начинающих судей с вступлением в должность. И.о. председателя суда Ляпин О.М. пожелал новым судьям успехов.
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