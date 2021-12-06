Илона Броневицкая в Саратове предложила при отлове собак переключиться на самок

Илона Броневицкая

Зоозащитница, советник губернатора Московской области Илона Броневицкая заявила, что в основе регулирования численности безнадзорных собак должна быть стерилизация, при отлове необходимо концентрироваться на самках. Об этом она сказала на совещании, которое собрали по поводу ее приезда в Саратове, в правительстве региона. Председатель правительства Роман Бусаргин с ней согласился и заявил, что к такой практике перешли и в Саратовской области.

Илона Броневичкая рекомендовала также отдельно работать в промзонах, где чаще всего формируются стаи.

По видео связи своими успехами в сокращении численности беспризорных собак на улицах городов поделились Воронеж и Нижний Новгород.

- Практика выделения земельных участков НКО под строительство приюта без проведения аукциона вполне реализуема и для нашего региона. Поручил профильным структурам изучить подробно этот механизм, - заявил Бусаргин в своем телеграм-канале и сообщил, что договорились о рабочих поездках саратовской делегации для изучения опыта коллег в Подмосковье, Нижегородскую и Воронежскую области.

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