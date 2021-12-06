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Происшествия6 декабря 2021 11:10

Администрация Заводского района подтвердила затопление кипятком дома на Орджоникидзе

Предположительной причиной назвали утечку на теплотрассе «Т Плюс»
Источник:kp.ru
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Комиссия администрации Заводского района Саратова 6 декабря обследовала затопленные кипятком дома №12 и 14 по улице Орджоникидзе и составила соответствующий акты.

В частности, по дому №12 сообщается, что причиной поступления кипятка в подвал является предположительно «утечка на теплотрассе филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» по адресу Орджоникидзе. 11».

Напомним, жильцы сообщили «КП-Саратов», что со вчерашнего дня подвалы начали затапливаться кипятком.

В СУ СКР по Саратовской области по сообщению о затоплении начата проверка.

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