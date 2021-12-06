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Общество6 декабря 2021 10:49

На проблемных перекрестках Саратова подключили 13 светофоров

Планируется установка еще шести объектов
Наталия Калинина
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На перекрестках Саратова, где часто случаются аварии, подключили 13 светофоров. На установку еще шести объектов уже запрашиваются разрешения.

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города установил 19 светофоров в тех местах, где в прошлом году произошло больше всего аварий. Сейчас работают 13 объектов. Они расположены по следующим адресам:

- перекресток ул. Мичурина и ул. Некрасова, где светофор уже вызвал недовольство местных жителей.

- ул. Танкистов, д.58-д.62,

- перекресток ул. Челюскинцев и ул. Октябрьская,

- перекресток ул. Антонова и ул. Бардина,

- перекресток ул. Алексеевская и ул. Генерала Захарова,

- перекресток просп. Героев Отечества и Еремина,

- перекресток ул. Университетская и Посадского,

- перекресток ул. Парковая и ул. Химическая

- перекресток ул. Антонова и ул. Топольчанская.

- проспект Строителей, д. 46,

- проспект 50 лет Октября, 128,

- ул. Антонова, 3,

- ул. Крымская, 9.

Еще шесть светофоров установят после получения разрешений от СПГЭС. Объекты ставятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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