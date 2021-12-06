На проблемных перекрестках Саратова подключили 13 светофоров

На перекрестках Саратова, где часто случаются аварии, подключили 13 светофоров. На установку еще шести объектов уже запрашиваются разрешения.
Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города установил 19 светофоров в тех местах, где в прошлом году произошло больше всего аварий. Сейчас работают 13 объектов. Они расположены по следующим адресам:
- перекресток ул. Мичурина и ул. Некрасова, где светофор уже вызвал недовольство местных жителей.
- ул. Танкистов, д.58-д.62,
- перекресток ул. Челюскинцев и ул. Октябрьская,
- перекресток ул. Антонова и ул. Бардина,
- перекресток ул. Алексеевская и ул. Генерала Захарова,
- перекресток просп. Героев Отечества и Еремина,
- перекресток ул. Университетская и Посадского,
- перекресток ул. Парковая и ул. Химическая
- перекресток ул. Антонова и ул. Топольчанская.
- проспект Строителей, д. 46,
- проспект 50 лет Октября, 128,
- ул. Антонова, 3,
- ул. Крымская, 9.
Еще шесть светофоров установят после получения разрешений от СПГЭС. Объекты ставятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
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