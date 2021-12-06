В пресс-центре «КП-Саратов» расскажут о том, как ЦУР помогает гражданам

Завтра, 7 декабря, в 15:00 в пресс-центре «Комсомольская правда-Саратов» пройдет встреча на тему «Итоги работы Центра управления регионом за год».

В мероприятии примут участие: руководитель ЦУР Саратовской области Сергей Блаженнов и министр цифрового развития и связи Саратовской области Адель Славутин (возможно участие заместителя министра Анастасии Черепановой).

На встрече обсудят не только основные итоги работы ЦУРа, но и самые волнительные для саратовцев проблемы, их решение, а также взаимодействие Центра с органами исполнительной власти.

Мероприятие пройдет по адресу: г. Саратов, ул. Вишневая, 10 (здание с вывеской «Типография №1»). Предусмотрена прямая трансляция по ссылке. Уважаемые журналисты, свои вопросы вы можете задать в чате трансляции.

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