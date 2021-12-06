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Общество6 декабря 2021 9:50

Валерий Радаев посетил стройку дома для врачей ковидного госпиталя

Новое жилье появится в Елшанке
Наталия Калинина
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Новое жилье для врачей в Елшанке

Новое жилье для врачей в Елшанке

Сегодня, 6 декабря, Валерий Радаев посетил стройку в поселке Елшанка дома. Там появится жилье для врачей новой инфекционной больницы. Пятиэтажный дом рассчитан на 200 квартир.

До конца недели подрядчик планирует сдать первый этаж, дальше начнется армирование следующего этажа и возведение кирпичных стен.

- Проект по строительству рассчитан на два года. Первый этап – апрель следующего года, когда будут построены 6 секций, потом появятся еще три секции, - рассказал Валерий Радаев.

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