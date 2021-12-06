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Происшествия6 декабря 2021 9:25

В Саратове следователи заинтересовались тонущими в кипятке многоэтажками

Правоохранители сообщили о начале проверки
Наталия Калинина
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Из подвала валит густой пар

Из подвала валит густой пар

В Саратове следователи заинтересовались тонущими в кипятке многоэтажками в Заводском районе. После публикации «КП-Саратов» правоохранители сообщили о начале проверки.

Напомним, из-за прорыва трубы кипяток затопил подвалы жилых домов № 12 и 14 по улице Орджоникидзе. Проблему пока решить не удалось.

Следственный отдел по Заводскому району Саратова начал доследственную проверку. Идет установление всех обстоятельств случившегося.

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