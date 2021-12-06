Дом ребенка в Саратове эвакуировали из-за короткого замыкания

Вчера, 5 декабря, в Саратове из-за короткого замыкания пришлось эвакуировать Дом ребенка. В 00:54 в Доме ребенка по адресу 2- Садовая, 103а сработала сигнализация. Прибывший на место сотрудники ГУ МЧС обнаружили, что пожара нет, произошло короткое замыкание, но огня не возникло.

Персонал учреждения сам справился с эвакуацией и вывел из здания 37 человек, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.