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Происшествия6 декабря 2021 9:16

Дом ребенка в Саратове эвакуировали из-за короткого замыкания

В час ночи из здания вывели 37 человек
Наталия Калинина
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Вчера, 5 декабря, в Саратове из-за короткого замыкания пришлось эвакуировать Дом ребенка. В 00:54 в Доме ребенка по адресу 2- Садовая, 103а сработала сигнализация. Прибывший на место сотрудники ГУ МЧС обнаружили, что пожара нет, произошло короткое замыкание, но огня не возникло.

Персонал учреждения сам справился с эвакуацией и вывел из здания 37 человек, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.

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