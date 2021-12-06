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Общество6 декабря 2021 9:04

В Саратовской области ночью будет мороз до -15 градусов

На Саратов опустится туман
Наталия Калинина
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Погода в Саратове становится морозной

Погода в Саратове становится морозной

В Саратовской области будет облачно и туманно, такой прогноз предоставил Дмитрий Савин, заместитель главы регионального Гидрометцентра.

В первой половине недели в Саратовской области будет пасмурно, а к выходным в регионе выпадет снег. Дует ветер восточной четверти со скоростью 6 – 11м/с. Ночью столбик термометра опустится: от -10 до -15 градусов, в Западных районах от – 4 до -9 градусов.

Завтра днем от -2 до -7 градусов. В последующие дни будет около нуля в светлое время суток и мороз ночью.

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