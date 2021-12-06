В Саратове начнут отстранять от работы непривитых и не переболевших чиновников

Роман Бусаргин

В правительстве Саратовской области подготовят отчет, кто из сотрудников привился или переболел коронаиврусом. Все остальные, если у них нет медицинского отвода, будут отстранены от работы. Поручение подготовить отчет дал председатель правительства Роман Бусаргин на совещании 6 декабря.

Он отметил, что небольшая стабилизация заболеваемости и ее снижение достигнуто путем увеличения количества прививок.

- Поручил подготовить отчет, какое количество сотрудников сделали прививку или переболели. В случае неисполнения работники в соответствии с законодательством должны быть отстранены. Госслужащие регулярно общаются с жителями, проводят приёмы, поэтому такие меры считаю оправданными. Начинать, в первую очередь, нужно с себя, - сообщил Бусаргин в своем телеграм- канале.

Напомним, проведение прививок государственным гражданским и муниципальным служащим, работникам органов власти и местного самоуправления необходимо было обеспечить первым компонентом вакцины от коронавируса в срок до 15 ноября, вторым - до 15 декабря.

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