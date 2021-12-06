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Общество6 декабря 2021 8:50

Саратовским спортсменам выплатят по 400 тысяч за победы на международных соревнованиях

Обладатели вторых и третьих мест получат по 300 и 200 тысяч
Наталия Калинина
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Саратовским спортсменам выплатят по 400 тысяч за победы на международных соревнованиях, советующее постановление подписал Михаил Исаев.

Спортсмены, занявшие призовые места на международных соревнованиях, а также воспитанники школ олимпийского резерва получат именную выплату главы Саратова.

Победитель Чемпионата мира по олимпийскому виду спорта за 1 место получит 400 тысяч рублей, за 2 и 3 место - 300 и 200 тысяч рублей соответственно. Деньги поступят из городского бюджета.

Напомним, ранее призовые выплаты получили спортсмены-параолимпийцы.

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