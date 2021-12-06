В Саратове два многоэтажных дома тонут в кипятке вместе с жильцами

Подъезды домов затянуты паром из затопленных подвалов

Две многоэтажки в Заводском районе Саратова затоплены кипятком из-за аварии на сетях «Т Плюс». Подвалы домов №12 и 14 по улице Орджоникидзе похожи на декорации для фильмов ужасов. Прямо из фундамента сюда просачивается кипяток, который уже затопил все подвальные помещения, в том числе склад местной управляющей компании, где хранились материалы для ремонта домов.

Заместитель директора УК ООО «Лесной городок» Елена Заверткина сообщила корреспонденту «КП-Саратов», что причиной потопа стали аварийные работы «Т Плюс» через дорогу от домов.

- Там они сейчас откачивают воду и сливают кипяток в канализацию. Она уже переполнена не справляется и кипяток затопил подвалы двух наших домов. В доме №12 кипяток идет и из-под фундамента, и из канализации. Сейчас все в кипятке утонуло, слесарка затоплена, у нас материалы испорчены, инструменты, дом полностью затоплен.

Мы с 2019 года с ними боремся, они нас периодически затапливают, но проблема принципиально не решается. При этом прокуратура уже направляла представление «Т Плюс» о неисполнении обязанностей, но результата нет, - рассказала представитель УК.

Сейчас жильцы ожидают представителя администрации Заводского района, чтобы составить акт о случившемся.

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