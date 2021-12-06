На сегодня, 6 декабря, в Саратовской области из-за ОРВИ закрыты шесть школ. Об ограничениях по простуде и коронавирусу сообщает министерство образования региона.
На карантин по коронавирусу отправлены семь групп в шести детских садах Саратова, а также 60 классов в 39 школах.
Из-за угрозы распространения ОРВИ закрыт детский сад «Пчелка» в селе Александров-Гай, а также шесть школ, 27 групп в 20 детских садах и 225 классов в 66 школах.
Филиал ГАПОУ СО «Энгельсский механико-технологический техникум» Советского района.
В 4 ВУЗах области на дистанционное обучение переведены 720 студентов 31 группы.
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