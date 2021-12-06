Заведущую детсадом в Саратовской области подозревают мошенничестве на 2,9 млн рублей

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В Ершове бывшая заведующая детским садом подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Как рассказали в региональном СУ СКР, на основании материалов районной прокуратуры, в июле 2019 года заведующая издала фиктивный приказ о приеме на работу местной жительницы на должность воспитателя. На самом деле воспитательницей она не работала, а вся начисленная ей зарплата уходила предприимчивой директрисе. Всего со 2 июля 2019 года по 26 апреля 2021 года ей досталось 780 тысяч рублей.

Следствие также установило по материалам из полиции, что с 2014 по 2021 годы аналогичным образом директору детсада набежало еще 2.1 млн рублей за счет другой фиктивно трудоустроенной на должность замдиректора сотрудницы.

При этом фиктивно трудоустроенная женщина даже не занала, что «работает» заместителем директора в детсаде.

Всеми деньгами директор детсада, теперь уже бывшая, распорядилась по своему усмотрению.

Следственным комитетом уголовные дела соединены в одном производстве.

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