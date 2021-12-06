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Происшествия6 декабря 2021 6:45

Мужчина ограбил ломбард в Энгельсе и сдал добычу в ломбард в Саратове

Грабителя вычислили по камера м наблюдения
Источник:kp.ru
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Под видом обычного посетителя житель Энгельса пришел в ломбард осмотрелся и попросил работницу показать цепочку за 103 тысячи рублей. Внезапно схватив ювелирное изделие мужчина рванул к выходу. Женщина – работница ломбарда попыталась догнать его, но не смогла. Она предоставила это сделать полиции, позвонив туда с сообщением о грабеже.

Вычислить 45-летнего ранее судимого местного жителя у полиции оказалось несложно – подозреваемый щедро поделился своим бородатым лицом со всеми камерами наблюдений в ломбарде и вокруг него. К своим прошлым судимостям за кражу и наркотики он теперь наверняка добавит статью УК за грабеж.

Интересная деталь – похищенную цепочку вернуть не удалось. Как рассказал взятый под стражу рецидивист, он уже успел сдать ее в другой ломбард, в Саратове.

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