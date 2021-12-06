Жителя Энгельса обвиняют в разврате по отношению к 13-летней девочке

.

В суд направлено дело 38-летнего жителя Энгельса. Которого обвиняют в развратных действиях, которые он совершил с ребенком.

- По версии следствия, 11 июня 2021 года возле одного из домов в 1-ом Микрорайоне города Энгельса 38-летний местный житель совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки, которая вышла во двор на прогулку, - сообщили в региональном СУ СКР.

Все произошло на глазах очевидца, который и сообщил о случившемся в полицию.

Сотрудники ОП № 3 города Энгельса установили личность 38-летнего мужчины.

Следователям тем временем удалось наладить психологический контакт с девочкой и собрать доказательства преступления.

Подозреваемый был взят под стражу, сейчас его уголовное дело передано в суд. Максимальное наказание составляет до восьми лет лишения свободы. Свою вину мужчина не признал.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.