В Саратове на переходе сбили женщину

. Фото: ГИБДД по Саратову

Вечером в Заводском районе Саратова под колеса машины попала женщина.

ДТП произошло в 17.40.

Пешеход переходила дорогу у дома № 63 на улице Азина по пешеходному переходу, когда ее сбил 50-летний мужчина на Renault Sandero.

Как сообщили в городской ГИБДД, 54-летнюю пострадавшую женщину госпитализировали с различными травмами прибывшие медики скорой.

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