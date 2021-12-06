В Саратове на переходе сбили женщину

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Фото: ГИБДД по Саратову
Вечером в Заводском районе Саратова под колеса машины попала женщина.
ДТП произошло в 17.40.
Пешеход переходила дорогу у дома № 63 на улице Азина по пешеходному переходу, когда ее сбил 50-летний мужчина на Renault Sandero.
Как сообщили в городской ГИБДД, 54-летнюю пострадавшую женщину госпитализировали с различными травмами прибывшие медики скорой.
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