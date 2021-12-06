В Энгельсе женщина за рулем Nissan Qashqai врезалась в зад мужчине на Kia Sportage

. Фото: ГИБДД по Саратовской области

В минувшее воскресенье, 5 декабря, женщина пострадала в ДТП на улице Студенческая в Энгельсе.

Столкновение двух авто произошло в 15.00 у дома №90А на перекрестке с улицей Серафимовича.

По данным областной ГИБДД, 53-летняя женщина за рулем Nissan Qashqai не соблюдала дистанцию до впереди идущего авто и врезалась в двигавшийся впереди кроссовер Kia Sportage. Водитель этой машины, 57-летний мужчина, не пострадал, а вот виновница аварии получила травмы. Впрочем, госпитализация ей не понадобилась, медики оказали ей первую помощь и отправили на амбулаторное лечение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.