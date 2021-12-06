Отключение воды в Октябрьском районе

Сегодня, 6 декабря, в Октябрьском районе Саратова проходит очередное отключение воды, об этом сообщает ООО «КВС».

Авария произошла по адресу 2-я Садовая,129. Прекращена подача холодной воды для абонентов, расположенных в квадрате улиц: 2-я Садовая - Миротворцева - Клочкова – Карла Маркса.

Восстановить подачу воды коммунальщики обещают к 20:00.

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