В Саратове здание загорелось из-за горы мусора во дворе

Вчера, 5 декабря, в Октябрьском районе Саратова произошел пожар, причиной которого стало возгорание в куче мусора.

Пожарных вызвали на адрес Астраханская, 1. В 19.12 поступило сообщение о том, что на открытой площадке горит мусор. Площадь очага составляла пять квадратных метров. Огонь перекинулся на стену нежилого кирпичного здания и там площадь пожара составила три квадратных метра.

На месте работали три пожарных расчета. В 19:19 пожар был локализован, в 19:53 удалось ликвидировать его последствия. Пострадавших нет, о чем сообщает ГУ МЧС.

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