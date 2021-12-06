«Желтый» туман в Саратовской области: МЧС предупреждает о желтом уровне опасности

В Саратовской области 6 декабря местами обещают небольшие осадки в виде мокрого снега, в отдельных районах Левобережья умеренные, днем местами слабый снег.

В целом синоптики обещают облачный день, а МЧС напоминает, что минувшей ночью и сегодняшним утром в регионе объявлен желтый уровень опасности, подразумевающий потенциально опасные погодные явления. Ими станут туман с видимостью 500 метров и менее, а также гололед.

Ветер восточной четверти 5-10 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Температура днём +1...-4°. В Саратов днем -1...-3°, облачно с прояснениями.

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