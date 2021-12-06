Тело избитого мужчины пролежало пять дней в квартире дома на Емлютина

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В Саратове начата доследственная проверка после смерти 47-летнего мужчины, чей труп нашли в квартире дома во Фрунзенском районе Саратова.

На протяжении нескольких дней близкие не могли связаться с ним и 4 декабря один из родственников приехал, открыв квартиру запасными ключами. В комнате на полу он обнаружил тело 47-летнего хозяина.

- Следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр - выявлены ссадины на руках и ногах хозяина квартиры. По предварительным данным, его смерть наступила около пяти суток назад, - рассказали «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Назначено судебно-медицинское исследование, чтобы выяснить точную причину смерти мужчины.

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