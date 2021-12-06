Сотрудники СГЭТ сообщают о вывозе металла и запчастей

Из Кировского троллейбусного депо в Саратове неизвестные продолжают вывозить металл в неизвестном направлении. Об этом на условиях анонимности сообщили «КП-Саратов» работники СГЭТ.

Новый случай имел место вечером 9 ноября. Под листами и фрагментами металла в машине, которая загружалась на территории депо, лежат детали от троллейбусов. Чей это автомобиль, и куда вывозился металл и запчасти работники не знают. Кладовщица, работавшая в эту смену, недавно скончалась от коронавируса.

После похожего случая, когда летом 2021 года по данным работников, были вывезены несколько двигателей, с большим количеством цветного металла внутри, полиция даже начинала проверку. В СГЭТ сообщили, что двигатели были вывезены, якобы, для образца при ремонте. О дальнейшей их судьбе ничего не известно. Директор МУПП «Саратовгорэлектротранс» Владимир Прохоров в сентябре обвинил депутат облдумы Анидалова в клевете по поводу якобы имевшем место воровстве силовых установок с территории Кировского депо.

О ситуации с хищениями и нехваткой запчастей, неисправными и просто опасными троллейбусами на рейсах «КП-Саратов» неоднократно сообщала ранее. Руководство предприятия о пропаже металла или двигателей заявлений в полицию не подавало.

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