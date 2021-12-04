Исаев высказался против Саратовского района в Саратове

Михаил Исаев

Глава администрации Саратова Михаил Исаев в своем инстаграм организовал опрос на тему того, как лучше назвать новый район в составе Саратова. Речь идет о присоединенных территориях Саратовского муниципального района, который прекращает свое существование с 1 января 2022 года.

Изначально решено было, по словам Исаева, соатвить название прежним. Но «поступают и иные варианты». В качестве второго варианта названия Исаев в своем опросе предложил вариант «Гагаринский». В последствии в своем интервью, опубликованном в соцсетях, Исаев подтвердил, что лично он хочет закрепить за этими территорииями именно этот вариант.

- На мой взгляд, название «Гагаринский» было бы очень правильное. На территории саратовской агломерации — Саратов, Энгельс, Саратовский район — есть ряд объектов, которые исторически связаны с именем первого в мире космонавта Юрия Гагарина. …

Район на территории муниципального образования «Город Саратов» будет новый. По логике, название у него тоже должно быть новое. Не может быть в Саратове Саратовского района! Это будет создавать дополнительную путаницу, - заявил Михаил Исаев.

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