Семейная рыбалка закончилась трагедией под Марксом

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Лодка с отцом и сыном перевернулась под Марксом Саратовской области, старшего рыбака спасти не успели.

В региональном СУ СКР проводят доследственную проверку после ЧП под Марксом, где погиб 63-летний мужчина.

Сейчас известно, что житель села Подлесное со своим 35-летним сыном отправились на рыбалку в притоке реки Волжанка вечером 4 декабря. Неудачно перемещаясь по лодке они перевернули ее и оказались в воде. На их крики о помощи подоспели дургие рыбаки, которые были неподалеку и вытащили обоих в свою лодку. Однако старший уже не подавал признаков жизни.

Следователь СК убедился, что на теле мужчины нет следов насильственной смерти, предстоит судебно-медицинское исследование.

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